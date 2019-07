Opozycja pyta: PiS i Broniarz dogadani? Nieoficjalnie: będą nowe propozycje od rządu

PiS przed końcem ma wakacji ma zaprezentować nowe propozycje dla nauczycieli oraz ułatwić sytuację rodzicom, którzy będą musieli zmierzyć się z chaosem wokół tzw. "kumulacji roczników" – wynika z naszych nieoficjalnych informacji. O konkretach nikt na razie mówić nie chce. Opozycja twierdzi zaś, że... PiS jest dogadane z prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem. Ten zapowiada: – Strajk nauczycieli i tak się odbędzie.

Nawiązuje do niedawnego spotkania ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego z prezesem ZNP.

– To była bardzo dobra rozmowa – przekonuje rozmówca z PiS znający jej przebieg.

Sam Broniarz tuż po spotkaniu mówił: – Merytoryczna, rzeczowa i konkretna. To dobrze rokuje na przyszłość.

Człowiek działający przy kampanii PiS: – Mamy świadomość, że z podwójnymi rocznikami będzie rozpierducha we wrześniu. Wszystko mamy zaplanowane, ale tego, co zrobią nauczyciele, nie jesteśmy dziś w stanie przewidzieć. Tak, myślimy o tym, jak zaradzić kłopotom. Nie, nie mamy jeszcze konkretnych propozycji na stole.

Temat rozwiązań koniecznych dla edukacji będzie podejmowany na dużym kongresie programowym PiS w ten weekend. Odbędzie się to jednak – jak przekonują nas politycy PiS – na zasadzie "burzy mózgów". Zatem nie należy spodziewać się ogłoszenia "przełomowych rozwiązań" w najbliższym czasie.

– Nie muszą to być podwyżki, nie ma pieniędzy do rzucenia ot tak na stół. Ale są inne tematy, w których można podziałać, a z których nauczyciele mogą być zadowoleni – twierdzi jeden z naszych rozmówców.

Waldemar Paruch, szef Centrum Analiz Strategicznych rządu w RDC mówił: – Edukacja narodowa jest kluczowa. Musimy rozwiązać systemowo problem niskich płac nauczycieli, bo obecny system dalej funkcjonować nie może. Jest antyrozwojowy. Dosypywanie pieniędzy do edukacji niczego nowego nie spowodowało, w sensie jakości nauczania.

Ale to podwyżek właśnie domagają się związki nauczycielskie.

Nietrudno jednak zauważyć, że na linii rząd-ZNP doszło w ostatnim czasie do wyraźnego ocieplenia.

Szef MEN Dariusz Piontkowski po spotkaniu z liderami związku mówił kilka dni temu: – Chcemy zaproponować wszystkim związkom reprezentatywnym, skupiającym nauczycieli, abyśmy rozmawiali o tym, co się dzieje w polskiej edukacji, o nauczycielach, o ich systemie wynagradzania, o awansie zawodowym, o ocenianiu, o statusie nauczyciela, a także całościowo o polskiej edukacji tak, aby jakość polskiej edukacji była jak najwyższa.

Sławomir Broniarz – To, że spotkanie z ministrem Piontkowskim trwało tylko 90 minut dowodzi tego, że było bardzo merytoryczne, rzeczowe, konkretne i nie było tutaj nadmiernej frazeologii i różnego rodzaju popisów ze strony szefa resortu, jak mieliśmy do czynienia poprzednio. To dobrze rokuje.