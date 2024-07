"Ta godzina trwała wiecznie". Polka o ataku nożownika na Wyspach

- Nie ma to nic wspólnego z ludźmi z Southport, którzy przeżywają straszną tragedię. My wszyscy, mimo że nie są to nasze dzieci, nawet osoby, które nie są powiązane z rodzinami ofiar, czujemy w środku taki sam ból. Nie możemy dojść do siebie po tej tragedii i jako społeczność Southport ludzie w życiu nie wyszliby na ulicę, żeby atakować policję, meczet - mówi pani Karolina i dodaje: - Wczoraj zrobili nam kolejną tragedię, osobom, które mają złamane serca po tym, co się stało.