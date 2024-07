Atak nożownika w Southport. W mieście wybuchły zamieszki

Atak nożownika w Wielkiej Brytanii. Wśród ofiar dzieci

Do ataku doszło w poniedziałek w mieście Southport w północno-zachodniej Anglii. Policja została wezwana do domu kultury po południu. Funkcjonariusze ujęli podejrzanego 17-latka i znaleźli nóż, którym najprawdopodobniej zaatakował dzieci. Służby medyczne przetransportowały rannych do szpitali.