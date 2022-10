Ta broń dałaby Rosji przewagę. Ekspert nie ma wątpliwości

Kmdr. por. rez. Maksymilian Dura, goszcząc w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski, wyjaśniał, że bronią, której należy się znacznie bardziej obawiać niż pocisków hipersonicznych, jest broń elektromagnetyczna. - To broń, która pozwala wyłączyć urządzenia elektroniczne, które są na wyposażeniu armii, jak noktowizory, systemy łączności, systemy dowodzenia. Jeżeli żołnierz zostanie tych systemów pozbawiony, to będzie mógł liczyć tylko na siebie, jak w czasach II wojny światowej - wyjaśniał oficer. Zaznaczył, że gdyby Rosja zdobyła taką broń, to uzyskałaby znaczną przewagę nad armiami natowskimi, które górują nad nią informacyjnie. - Rosjanie zdają sobie sprawę, że cokolwiek chcieliby zrobić, Zachód będzie o tym wcześniej wiedział. Ta broń elektromagnetyczna mogłaby wyłączyć natowskie systemy dowodzenia i radiostacje, a nawet aparaturę podtrzymującą życie w szpitalach. Także jest to broń masowego rażenia. Może spowodować duże zamieszanie. Dlatego też uważam, że jest dużo groźniejsza niż broń hipersoniczna - ocenił.