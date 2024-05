T-80 kontra broń z USA. Rosjanie bez szans

Moment walk ukraińskiej i rosyjskiej piechoty w obwodzie donieckim. Ukraińcy udostępnili nagranie, na którym dochodzi do ataku na czołg armii Putina przy użyciu pojazdu z USA w okolicach Awdijiwki. M2 Bradley podarowany od Amerykanów pokazał się z dobrej strony, gdy jego kierowca niezauważony przez Rosjan ustawił się do pozycji strzału i trafił w przestarzały rosyjski czołg T-80. Na nagraniu widać moment wystrzelenia pocisku i późniejszej eksplozji. Była ona pokłosiem celnego uderzenia w pojazd okupantów i zgromadzonej w środku amunicji. Następnie można zauważyć, że Bradley z rosyjskiej maszyny zrobił sito, które nadaje się już tylko na złom. Co ciekawe, zadaniem wozów Bradley nie jest walka z czołgami, jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, załoga może stanąć do krwawej walki. Jak pokazuje nagranie z frontu, może wyjść z takiego starcia zwycięsko.