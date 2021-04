Szymon Hołownia zaszczepiony na COVID-19. Andrzej Duda: wyluzujcie

"Przyznaję: nie miałem pojęcia, gdzie jest Stara Błotnica, ale teraz - dzięki ministrowi Dworczykowi - już wiem. W czasie środowo - czwartkowego zamieszania, system przydzielił mi właśnie ten punkt szczepień, ponad 90 km od domu, ale co tam - przejechałbym nawet 1090" - taki komunikat opublikował w sobotę na Facebooku Szymon Hołownia, informując, że udało mu się zaszczepić na COVID-19 preparatem firmy Pfizer .

Przekazał, że możliwość zaszczepienia się uzyskał dzięki "bałaganowi", jaki niedawno miał miejsce w Narodowym Programie Szczepień. Przypomnijmy: w nocy ze środy na czwartek niezapowiedzianie osoby od 40. do 59. roku życia mogły umówić się na zabieg.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk niedługo po tym poinformował, że w systemie doszło do "usterki", przez którą młodsi pacjenci mogli rejestrować się na szczepienia jeszcze w kwietniu i maju.

Szymon Hołownia zaszczepił się Pfizerem. Andrzej Duda komentuje

Decyzja Szymona Hołowni o przyjęciu szczepionki przeciwko koronawirusowi wywołała burzę w sieci. Do sprawy odniósł się nawet Andrzej Duda.

"Proponuję zostawić Szymona Hołownię w spokoju. Zaszczepił się, i dobrze. Chciał jak najszybciej? Nie On jeden. Więcej wyrozumiałości dla ludzkiej słabości. Pomijam już fakt, że wszelkie przejawy hejtu w Wielkanoc to po prostu wstyd! Wyluzujcie. Wesołego Alleluja!" - napisał na Twitterze prezydent.

Jego wpis szybko skomentował Roman Giertych. "Słabość to można mieć do nart. Chęć zaszczepienia się przez osoby, które mają wiele spotkań z ludźmi jest odpowiedzialnością za innych. Przemawia przez Pana zazdrość, że Hołownia jest bardziej popularny niż Pan. Wesołych Świąt!" - napisał mecenas.

Sczepienia na COVID-19. Hołownia się tłumaczy

Do całego zamieszania Hołownia odniósł się wcześniej w swoim drugim wpisie. Lider Polski 2050 napisał, że zauważył, że jego poprzedni komunikat o otrzymaniu szczepionki wywołał spore emocje. "Krajowy System Szczepień to bałagan taki, że łeb urywa. Milion niezaszczepionych wciąż seniorów, czekające osoby z chorobami przewlekłymi, tworzenie i kasowanie grup - antyteza zarządzania kryzysowego" - stwierdził Hołownia.

Dodał, że od soboty jest celem ataków ze strony przeciwników politycznych. "Jak już wspomniałem na wstępie: obserwuję od wczoraj w komentarzach ataki moich przeciwników politycznych, którzy - nie mając innych umiejętności, a i innych zajęć w Święta - plują teraz jadem, wypisując farmazony o Hołowni, co wepchał się bez kolejki, wyrywając igłę z ramienia seniorowi".

Na koniec podkreślił, że gdy udało mu się dostać termin otrzymania pierwszej dawki szczepionki, to "chciał oddać ją seniorowi", jednak stworzone przez rząd przepisy nie pozwalają na to. "W tej sytuacji każdy z nas, tych kilkudziesięciu tysięcy osób 40-59, które zaszczepiły się i zaszczepią od przedwczoraj do jutra na podstawie wystawionych przez państwo dokumentów - postąpił słusznie - napisał.