Szymon Hołownia. "Trzeba im udzielić pomocy, to proste jak drut"

- Trzeba im udzielić pomocy, to proste jak drut - stwierdził Szymon Hołownia w programie "Fakty po faktach" w TVN24. Tak odniósł się do pytania, co polski rząd powinien zrobić z koczującymi od kilkunastu dni na polsko-białoruskiej granicy afgańskimi migrantami. - Ja tam widzę ludzi. Ludzi, którzy znaleźli się w pułapce - dodał.