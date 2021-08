Uchodźcy na granicy z Białorusią. Wiceszef MSWiA: Nic nie wskazuje, że grozi im coś złego

Pytany po o to, jakiej narodowości są uchodźcy chcący dostać się do Polski oznajmił, że są to głównie Irakijczycy. - Trochę Afgańczyków, także Ormianie, inne nacje w mniejszym stopniu. Generalnie to są mężczyźni, głównie młodzi, w wieku poborowym. Nic nie wskazuje, że grozi im coś złego w ich kraju - powiedział wiceszef MSWiA.