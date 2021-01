Szymon Hołownia tłumaczy odejścia z ruchu. "To był konflikt personalny"

W rozmowie z TVN24 Szymon Hołownia był pytany o ostatnie transfery na rynku politycznym. Do jego formacji dołączył senator KO Jan Bury, następnie posłanka Koalicji Joanna Mucha. - Nie podstawiam nogi Platformie, to jest przecież sztafeta. Chodzi o to, żeby dobiec do mety, czyli zaproponowanie lepszej oferty dla Polaków oraz zwycięstwo z PiS. Może teraz trzeba spróbować inaczej, skoro PO z PiS przegrała 6 razy. Może trzeba przegrupować układanki - mówił lider Polski 2050.