Lokalni liderzy opuszczają Szymona Hołownię i publikują nagranie. "Nie na taką Polskę się umawialiśmy"

Przez kilkanaście minut wypowiadają się w nim działacze ruchu Szymona Hołowni Polska 2050 ze Śląska. Mówią m.in. o tym, jak zarząd bagatelizuje problemy wolontariuszy, jak niemożliwe do uzyskania jest wsparcie, a także o tym, jak zawiedli się na słowach Szymona Hołowni, który przekonywał, że to właśnie z nim możliwa będzie "budowa lepszej Polski".

Lokalni liderzy w nagraniu do Hołowni: "Czujemy się jak bezdomni"

"Co mogę zarzucić koordynatorowi?" - pyta na nagraniu były lider Sosnowca Grzegorz Szczęśniak. I podkreśla: - To totalny brak szacunku, nie tylko do mnie, ale też do moich wolontariuszy, których darzę szacunkiem i zaufaniem i uważam, że nie zasługują oni na takie traktowanie. Dlatego zmuszony jestem zrezygnować z funkcji lidera powiatowego. Nie na taką Polskę umawiałem się z Szymonem, więc nie jestem w stanie dalej współpracować z tymi ludźmi.