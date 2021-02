Szymon Hołownia o Jarosławie Gowinie. "Jarosław Kaczyński się zemści"

Szymon Hołownia jest gotów do rozmów z Jarosławem Gowinem na temat nowego układu sił w polskiej polityce. Hołownia przyznał w programie WP "Newsroom", że znalazłby tematy do rozmowy z Jarosławem Gowinem. Dodał, że poseł Porozumienia nie ma najlepszych wspomnień dotyczących negocjacji z "inną częścią sceny politycznej". Szymon Hołownia nie wyklucza potencjalnej współpracy, jeśli wicepremier chciałby odejść ze Zjednoczonej Prawicy, ale spekuluje, że konkurencja byłaby spora. Lider Polski 2050 uważa, że Jarosław Gowin nie znajdzie się na listach wyborczych obozu PiS. - Jarosław Kaczyński nie zapomina - komentuje były dziennikarz. Odnosząc się do zamieszania w partii Gowina, Hołownia ma wątpliwości, czy Adam Bielan "sam wpadł na to, żeby przejąć władzę w ugrupowaniu i dać trofeum prezesowi PiS, czy został 'zainspirowany'". - Kaczyński się zemści, nikt nie powinien mieć wątpliwości - podkreśla lider Polski 2050. Hołownia zaznacza, że nie ma "alergii na Gowina, tylko ten musiałby się określić po dobrej stronie".

