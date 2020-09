Szymon Hołownia komentuje ustalenia WP ws. Hanny Gill-Piątek. "To ona podejmie decyzję"

- Z tego, co wiem, Hanna Gill-Piątek nie złożyła jeszcze rezygnacji z klubu, w którym zasiada. To jest jej decyzja - powiedział Szymon Hołownia. WP ustaliła nieoficjalnie, że posłanka Lewicy może przejść do jego ruchu. Założyciel "Polski 2050" powiedział, że jeszcze przed wyborami chce mieć swoje koło w Sejmie.

Szymon Hołownia wypowiedział się na temat ustaleń WP dotyczących transferu Hanny Gill-Piątek (PAP, Fot: Leszek Szymański)