Nieoficjalnie: posłanka Hanna Gill-Piątek zrezygnuje z członkostwa w klubie Lewicy

Hanna Gill-Piątek zadebiutowała jako posłanka w październiku 2019 r. (zdobyła 15 tys. głosów z drugiego miejsca na liście w Łodzi), gdy koalicja Lewicy (SLD, Wiosny i Razem) wróciła do parlamentu.

Hanna Gill-Piątek może zawiązać współpracę z ruchem Szymona Hołowni

Biedroń w wyborach prezydenckich otrzymał 2,2 proc. - było to poparcie o sześć razy mniejsze niż Szymona Hołowni, z którego ruchem - jak wynika z naszych informacji - może już wkrótce związać się Hanna Gill-Piątek.

Jeden z rozmówców zauważa: - Gdyby Gill-Piątek i Hołownia zdecydowali się współpracować, to ruch Polska 2050 miałby w Sejmie swoją pierwszą przedstawicielkę.

Hanna Gill-Piątek. Społeczniczka i aktywistka miejska

Hanna Gill-Piątek wraz ze słynną działaczką "Solidarności" Henryką Krzywonos napisała książkę pt. "Bieda. Przewodnik dla dzieci", uznaną za książkę dekady akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Gill-Piątek dostała za nią nominację do "Okularów Równości" przyznawanych przez Fundację im. Izabeli Jarugi-Nowackiej.

W Sejmie - jako posłanka - została członkinią Komisji Finansów Publicznych, działającej w jej ramach Podkomisji stałej ds. monitorowania systemu podatkowego, a także Komisji Infrastruktury oraz Podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

Gill-Piątek została też m.in. wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Migracyjnej i Integracyjnej, członkinią Parlamentarnego Zespołu ds. Walki z Wykluczeniem Transportowym oraz przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Miast.

Gill-Piątek jest jedną z liderek w Sejmie, jeśli chodzi o liczbę interpelacji wystosowanych do ministerstw i urzędów (ponad 800 przygotowanych i skierowanych interpelacji). Była autorką licznych poprawek do tarczy antykryzysowej.

Kilka tygodni temu z jej inicjatywy rząd PiS doprowadził do sprowadzenia do Polski Wojciecha Ilkiewicza, Polaka przebywającego do niedawna w stanie śpiączki na terenie Chin.