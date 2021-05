Szymon Hołownia jest prawdziwym liderem opozycji? Bronisław Komorowski dał do myślenia

Szymon Hołownia - szef ugrupowania Polska 2050 czy Rafał Trzaskowski - wiceszef Platformy Obywatelskiej i włodarz Warszawy? O to, kto w tej chwili jest liderem opozycji, Agnieszka Kopacz pytała w programie "Newsroom WP" byłego prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. - Jeśli popatrzy się na sondaże opinii publicznej, to już nie mogę powiedzieć tego, co mówiłem jeszcze kilka miesięcy temu, że niewątpliwie to PO jest liderem całej opozycji. Dzisiaj to się wyrównało - przyznał Komorowski. Dodał, że - w jego ocenie - faktycznym wodzem jest ten, kto jest za takiego uznawany. - Problem opozycji polega na tym, że tu nikt nikogo nie uznaje. Widać wyraźnie, że każda siła idzie odrębną drogą. Mam nadzieję, że nastąpią jakieś procesy integracyjne i będą one miały charakter ideowy, a nie doraźny - stwierdził były prezydent.

