Szymon Hołownia gościem programu "Tłit"

- Episkopat nie zdał egzaminu z pandemii. Wywarli presję na polityków. No, cóż... Nie wiadomo, o co chodzi, a jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi - stwierdził kilka dni temu w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i członek Rady Medycznej przy premierze. Pytany, co członkowie Rady Medycznej doradzali ws. Wielkanocy, odparł: "W tej sprawie nie byliśmy pytani, wyraziliśmy swoją opinię. Jeżeli chodzi o członków RM, nie było głosów, które by mówiły, że kościoły powinny być otwarte, funkcjonować normalne". Tymczasem w Wielki Piątek na drogę krzyżową do Kalwarii Zebrzydowskiej przyjechały tłumy wiernych. Co na to Hołownia?