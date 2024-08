Szykuje się zmiana pogody. Mamy najnowsze prognozy

Najchłodniej będzie na północy i południowym wschodzie Polski 13-15 stopni Celsjusza, w centrum około 16-18 stopni i na zachodzie do 18 stopni. Nieco chłodniej, około 10 stopni C będzie w Bieszczadach. Wiatr słaby, w północnej części kraju umiarkowany i okresami porywisty. Nad morzem wiatr będzie dość silny, porywy wiatru osiągać mogą do 60 km/h.