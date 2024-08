Nastolatki z Rzeszowa o gwałcie na 13-latce. "Ciągle ktoś nas zaczepia"

- Wracałam do domu po 21, było już dość ciemno. Dwóch mężczyzn zaczęło iść za mną, więc udawałam, że do kogoś dzwonię i że ten ktoś już po mnie idzie, dopiero to ich odstraszyło - relacjonuje w rozmowie z Wirtualną Polską Maja, 15-latka z Rzeszowa. Mieszkańcy nadal nie mogą otrząsnąć się po brutalnym gwałcie na 13-letniej dziewczynce, do którego doszło pod koniec lipca.