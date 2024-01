Szykują się śnieżne ferie? Jest prognoza

Grzegorz Walijewski, rzecznik IMG-PiB, mówił w programie "Newsroom" WP, że najbliższe dni będą mroźne. Najpierw - w piątek i sobotę - pojawią się opady śniegu. A od niedzieli do środy musimy liczyć się z naprawdę siarczystymi mrozami. Wskazywał, że w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura na Suwalszczyźnie może spaść w nocy nawet do 21 stopni poniżej zera. - Maksymalna temperatura w ciągu dnia może tam wynieść -12 st. C. - podkreślał meteorolog. - Jest szansa, że u nas (w centralnej Polsce - red.) się zabieli i jest szansa, że ten śnieg może się utrzymać. Patrząc na prognozy długoterminowe, to wynika, że ten chłód do 15 stycznia może się utrzymać - podsumował Walijewski.