Szykują się duże zmiany na święta. Dotyczą ogromnej części Polaków

"Rzeczpospolita" zwraca uwagę na fakt, że firma Too Good To Go, działająca na rzecz niemarnowania jedzenia, przeprowadziła w 17 krajach cykl badań dotyczących marnowania żywności w okresie świąt Bożego Narodzenia, aby zrozumieć i pomóc rozwiązać ten problem w skali globalnej. "To w tym czasie wyrzucamy więcej jedzenia niż w pozostałych miesiącach. Przyjmuje się, że w Polsce to nawet dwa–trzy razy więcej niż w innych częściach roku" - czytamy w dzienniku.