Pogoda na Boże Narodzenie. Duża zmiana. Niemcy mają nową prognozę

A co z Polską? Według długoterminowej prognozy IMGW w grudniu w całej Polsce temperatura będzie w normie, choć mogą zdarzyć się z dni z temperaturą nieco wyższą niż zwykle. Zaś suma opadów atmosferycznych będzie powyżej normy. Oznacza to, że jeśli spadnie śnieg, to raczej nie utrzyma się długo.