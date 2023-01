"Szykują się do zadania decydującego ciosu". Ekspert o działaniach Rosjan

Jakie będą kolejne ruchy na froncie? Rosjanie rzucili bardzo duże siły w rejon Bachmutu. To obecnie obszar najbardziej intensywnych walk.- Najbardziej niepokoi mnie nie mapa Ukrainy i to, co dzieje się na froncie, a przygotowania Rosji do zadania decydującego ciosu oraz wejścia w kolejny etap wojny. Sądzę, że wojska rosyjskie dążą do sytuacji, w której na wiosnę inicjatywa będzie należała tylko do nich. To budzi mój poważny niepokój - przyznał w rozmowie z Agnieszką Kopacz-Domańską w programie "Newsroom WP" gen. prof. Bogusław Pacek.Ekspert ocenił, że sytuacja w Ukrainie jest w tej chwili trudna, a pogoda hamuje działania Rosji i daje jej czas na odtworzenie potencjału. - Jeżeli popatrzymy, jak walczą Ukraińcy, to są powody do dumy i chwały, bo robią to świetnie. Z kolei jak popatrzymy, czym walczą i jakie mają jeszcze możliwości, to już tak dobrze nie jest - dodał dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.