Szykują drastyczny krok wobec KRS. Minister PiS mówi o "wojnie psychologicznej"

Europejska Sieć Rad Sądownictwa chce wykluczyć ze swoich szeregów polską Krajową Radę Sądownictwa. Powód? Upolitycznienie. Zapowiedź spotkała się ze stanowcza reakcją PiS. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówi o "kolejnym elemencie wojny psychologicznej" i "nacisku na Polskę".

Głos w sprawie zabrał na antenie Polskiego Radia 24 szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. - Odczytuję to jako kolejny element nacisku na Polskę, wojny psychologicznej, która jest z Polską prowadzona w nadziei, że polskie władze "pękną", że uznają, że trzeba się wycofać z tych reform, które przeprowadzamy właśnie w imię załagodzenia tych różnych sporów, które są generowane - komentował. - Ale my musimy wytrwać w tej sprawie - dodał, po czym podkreślił: "Jest to niezwykle ważne, ponieważ dla nas przede wszystkim odnośnikiem jest polskie społeczeństwo i nasi wyborcy, którzy na nas zagłosowali".

Europejska Sieć Rad Sądownictwa to organ doradczy Komisji Europejskiej, która podjęła niedawno kolejny krok ws. ochrony niezależności Sądu Najwyższego w Polsce. KE stoi na stanowisku, że nasz kraj narusza unijne przepisy. Polski rząd ma czas do połowy września na dostosowanie do jej zaleceń. W przeciwnym razie sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE.