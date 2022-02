Szybkie działania Rosji na Ukrainie. Gen. Koziej: Im dłużej, tym dla Rosji gorzej

Prezydent Ukrainy informuje o nasilających się atakach na Kijów. Rosyjskim żołnierzom zależy na szybkim zajęciu stolicy Ukrainy. Czy takie tempo działań Rosjan jest zaskoczeniem? W programie ''Newsroom WP'' na to oraz na inne pytania odpowiadał gen. Staniwsław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. - Na pewno Rosji zależałoby jeszcze na szybszym tempie, stawiałaby na Blitzkrieg. Im szybciej rozstrzygnie wojskowo tę sprawę, tym dla Rosji lepiej. Im dłużej będzie trwał opór militarny Ukrainy, tym dla Rosji gorzej. [...] Tu dadzą się wyróżnić dwie operacje. Pierwsza, to próba rajdu na Kijów, a druga, to przygotowanie okrążenia w południowo-wschodniej Ukrainie - powiedział gen. Koziej. W dalszej części rozmowy gość programu ''Newsroom WP'' zostałzapytany o to, czy Kijów może być łatwym łupem dla rosyjskiej armii. - Jeśli Ukraińcy będą zdeterminowani, aby bronić miasta, to będzie to bardzo trudny orzech do zgryzienia. Doświadczenia historyczne pokazuja, jak trudna jest walka w mieście. Obrońcom łatwo jest bronić się w mieście. Nawet mniejszym siłom, słabszym, lekkim - stwierdził gen. Koziej.