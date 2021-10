Szybki awans żony ministra. Z eksperta na dyrektora w GIS

- Teoretycznie gdziekolwiek moja żona by nie pracowała, byłoby to kontrowersyjne. Nie widzę żadnego konfliktu interesów. Widziałbym, gdyby pracowała w prywatnym koncernie farmaceutycznym, ale nie pracuje - dodał minister. - Faktu, że moja żona pracuje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, nie ukrywałem i nie ukrywam. Informacja o tym jest wpisana do mojego Rejestru Korzyści Majątkowych - podkreślił.