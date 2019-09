Żona ministra Macieja Wąsika na posadzie w państwowym urzędzie

Jak ustaliła Wirtualna Polska, Romualda Wąsik – warszawska radna, a prywatnie żona ministra w KPRM Macieja Wąsika pracuje na stanowisku eksperta w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Szefem GIS jest Jarosław Pinkas, który do niedawna był również ministrem w Kancelarii Premiera. - Moja żona jest świetnym fachowcem. W jej zatrudnieniu nie ma drugiego dna - zapewnia WP minister Maciej Wąsik.

Nabór zakończony bez zatrudnienia

Urzędnik podesłał nam linka do rekrutacji, zamieszczonego na stronach KPRM. Jak z niego wynika nabór ogłoszono 1 października, zakończono przyjmowanie ofert 11 października. Poszukiwano głównego specjalistę do spraw: nadzoru, sprawozdawczości i analiz w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi. O stanowisku eksperta nie ma mowy. I teraz najciekawsze: na stronie jest informacja o wyniku naboru. Ogłoszono ją 29 marca br. "Nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata” – czytamy na stronie. 1 kwietnia w GIS pojawiła się Romualda Wąsik.

Praca pod presją czasu

Minister broni żony

W piątek, na skrzynkę radnej Romualdy Wąsik wysłaliśmy pytania. M.in. pytanie o to, czy w jakikolwiek sposób w sprawę zatrudnienia był zaangażowany mąż - minister Maciej Wąsik. Do chwili publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

- Moja żona posiada odpowiednie kwalifikacje i ma doświadczenie naukowe, do zajmowania tego stanowiska. Jest z wykształcenia chemikiem i biochemikiem, jest absolwentką Wydziału Chemii UW oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Posiada doktorat z chemii i biochemii w Polskiej Akademii Nauk. Ma w swoim dorobku wiele prac naukowych, także w języku angielskim. Zna dwa języki obce: angielski i francuski. Jest profesjonalnie przygotowana do pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Wystartowała w konkursie, przeszła procedurę naboru, spełniła wszystkie kryteria – mówi Wirtualnej Polsce minister Maciej Wąsik.

- Teoretycznie gdziekolwiek moja żona by nie pracowała, byłoby to kontrowersyjne. Nie widzę żadnego konfliktu interesów. Widziałbym gdyby pracowała w prywatnym koncercie farmaceutycznym, ale nie pracuje. Moja żona jest wyśmienicie przygotowana do pełnienia tej funkcji, wystartowała w konkursie i ten konkurs wygrała. Faktu, że moja żona pracuje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym nie ukrywałem i nie ukrywam. Informacja o tym jest wpisana do mojego Rejestru Korzyści Majątkowych. Tu nie ma drugiego dna – mówi minister Maciej Wąsik.