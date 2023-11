Szwecja zmienia kurs. "Imigranci muszą znać nasze wartości"

Obowiązkowy kurs zakończony egzaminem

Według Pehrsona i jego partii imigranci powinni obowiązkowo przechodzić specjalny kurs, obejmujący takie zagadnienia jak: szwedzkie wartości i normy panujące w kraju, równouprawnienie, praworządność, wolność słowa oraz prawa dziecka. Koniecznie musi on kończyć się egzaminem. Dopiero pozytywne zaliczenie testu powinno być podstawą do przyznania imigrantom zasiłków i dodatków od państwa. - To powinien być wymóg, a nie opcja - uważają szwedzcy liberałowie.