Spalili izraelską flagę przed synagogą. Szwedzka policja nie reagowała

- To przestępstwo z nienawiści - grzmi dziennikarz "Aftonbladet", zszokowany postawą szwedzkiej policji. "Krytyka Izraela jest oczywiście dozwolona, mamy wolność słowa. Jednak szwedzka mniejszość żydowska nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za to, co dzieje się obecnie na Bliskim Wschodzie. Spalenie izraelskiej flagi przed synagogą nie jest zatem uzasadnioną krytyką polityczną, ale powinno być postrzegane jako przestępstwo z nienawiści skierowane przeciwko szwedzkim Żydom" - pisze na łamach gazety.