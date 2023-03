"Szwajcaria naraża Europę". Zachód grzmi

Parlament w Bernie ma wkrótce podjąć decyzję w tej sprawie, a także w sprawie zniesienia zakazu reeksportu szwajcarskiej amunicji z innego kraju do Kijowa. - Nikt nie prosi Szwajcarii o dostarczanie broni bezpośrednio Ukrainie. Rozumiemy, że nie jest to zgodne z neutralnością. Chodzi o reeksport szwajcarskiej broni i amunicji, które znajdują się w zapasach naszych europejskich partnerów. Jeśli zostaną zablokowane, będzie to problem dla Europy - powiedział Journès.