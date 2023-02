Szwajcaria blisko przełomowej decyzji. "Nadszedł czas na zmiany"

Szwajcaria blokuje dostawy broni Kijowowi ze względu na politykę neutralności i prawo, które uniemożliwia eksport uzbrojenia do państw zaangażowanych w wewnętrzny lub międzynarodowy konflikt. Niemcy, Dania i Hiszpania apelowały do Helwetów o zgodę na przekazanie Ukrainie amunicji do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, którą produkuje firma z Zurychu.