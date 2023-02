Wstrząsy dosięgły Ławrowa. "O 4.20 poczuliśmy"

Władze tureckie poinformowały w poniedziałek w nocy, że o godzinie 4.17 w prowincji Kahramanmaras doszło do trzęsienia ziemi o sile 7,8 stopnia w skali Richtera, które doprowadziło do zniszczeń w centrum prowincji i wielu innych miastach. Epicentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów pod powierzchnią i trwało ok. 30 sekund.