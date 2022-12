Szukali go wszędzie. Ciało Polaka wyłowione w Hiszpanii

Polak był związany z Hiszpanią o 2019 roku. To wówczas postanowił wyjechać do tego kraju. Od tego czasu utrzymywał kontakt z rodziną, który niespodziewane urwał się w 2020 roku. W połowie roku Michał wysłał do bliskich ostatnią wiadomość mailową. Zawierała ona informację, że przebywa w jednym z miast popularnej Andaluzji, czyli Maladze. Później telefon 43-latka już milczał.