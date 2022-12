Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek. To nie koniec poszukiwań przy Zatoce Sztuki w Sopocie

W połowie grudnia policja opublikowała wizerunek mężczyzny, który jako ostatni był widziany blisko Iwony Wieczorek przed jej zaginięciem. Kamera monitoringu zarejestrowała go idącego za kobietą, gdy wracała deptakiem do domu. Człowiek określany przez lata jako mężczyzna z ręcznikiem to Teodor N. z Chorzowa. Tamtego dnia w Sopocie grał w kubki z turystami. Mężczyzna sam zgłosił się na policję. W rozmowie z "Faktem" twierdził, że nie ma związku ze sprawą. Nie chciał jednak wyjaśnić, dlaczego widać go na nagraniach ujawnionych przez policję.