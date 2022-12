Śmierć Magdaleny Żuk. Prokuratura otrzymała nowe dokumenty w sprawie

Sprawa śmierci Magdaleny Żuk

Sprawa Magdaleny Żuk od początku budziła wiele emocji wśród opinii publicznej. W kwietniu 2017 roku 27-latka wyjechała na samotne wakacje do Egiptu. Jej partner został w Polsce, ponieważ nie miał ważnego paszportu. Kobieta, gdy dotarła do Marsa Alam, wysyłała niepokojące wiadomości do swoich bliskich. Turyści z Polski, którzy przybywali w tym czasie w egipskim kurorcie również dostrzegli jej dziwne zachowanie. Kilka dni po przylocie do Egiptu 27-latka trafiła do szpitala. Magdalena Żuk zmarła w wyniku obrażeń, których doznała po upadku z drugiego piętra, wypadając z okna placówki.