Zaginięcie Iwony Wieczorek. Były policjant mówi o nowym wątku

- Paweł P. był w mieszkaniu Iwony w obecności różnych osób. Nie rozumiem, dlaczego mówi się, że Paweł wszedł tam w sposób niejawny. 17 lipca 2010 r. o godz. 4:12, gdy doszło do zaginięcia Iwony, jej matka była w domu z ojczymem. To jak miał tam wejść? Wszedł tam w sposób jawny tego samego dnia, w godzinach między 12:00 a 14:00. Informacja, że otwierał komputer Iwony również była wiadoma od samego początku. Robił to w obecności matki Iwony i Krzysztofa Rutkowskiego - mówi "Faktowi" Marek Siewert.