Sprawa Iwony Wieczorek. "To nie było towarzystwo grzecznych chłopców i dziewczynek"

Jego zdaniem, "rodziny zazwyczaj wybielają ofiary", tak samo zachowują się ich znajomi. - Musimy w trakcie śledztwa od początku do końca przebijać się przez tę niechęć do organów ścigania, ale też sieć kłamstw, które krążą wokół tych osób. Często jest tak, że przez wiele miesięcy nie da się zerwać tej pajęczyny kłamstw i dojść do prawdy - dodał.