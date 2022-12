"To rzuci nowe światło". Byli policjanci nie mają wątpliwości

- To jest tak rozległy artykuł, że nie wiemy dokładnie czego dotyczy. Podejrzany mógł zeznać nieprawdę, mógł zataić informacje o Iwonie Wieczorek. Na razie nie wskazuje on na jego udział w zabójstwie. Mówiłem, żeby wstrzymać się do czasu przekazania informacji przez prokuraturę - komentuje Marek Dyjasz.