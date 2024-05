Szturm na polską granicę. Kamera nagrała atak migrantów ze strony białoruskiej

Niepokojące obrazki z granicy z Białorusią. W ostatnim czasie nielegalni migranci coraz częściej przeprowadzają ataki na polską granicę. Tym razem kamera monitorująca ogrodzenie na odcinku w Białowieży uchwyciła szturm grupy ok. 140 uchodźców. Na udostępnionym przez Straż Graniczną materiale widać, jak migranci ruszają na ogrodzenie z siatką z drutu kolczastego, ale w pewnym momencie zostają zmuszeni do odwrotu przez użycie przez polskich strażników armatek wodnych oraz granatów hukowych. "W piątek (10.05.2024 r.) około godz. 20.00 w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki Straży Granicznej w Białowieży doszło do próby siłowego przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom przez rzekę graniczną Przewłoka. Grupa ponad 140 migrantów próbowała nielegalnie w ten sposób dostać się do Polski. Cudzoziemcy byli bardzo agresywni – rzucali konarami drzew i kamieniami w kierunku patroli Straży Granicznej i Wojska Polskiego, by w ten sposób utorować sobie drogę na zachód Europy" - wyjaśniono w oświadczeniu.