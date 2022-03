Szturm na stolicę? Gen. Skrzypczak: Rosjanie wiedzą, jakie piekło ich czeka w Kijowie

Wojska Rosji próbują okrążyć Kijów. Na pomoc ukraińskiej armii zgłosiło się już kilkanaście tysięcy ochotników z całego świata, którzy chcą walczyć z Rosją w powstających oddziałach cudzoziemskich. - Takie oddziały, czy pododdziały powinny być formowane z tych cudzoziemców, z tej międzynarodówki, ale przez dowódców ukraińskich. To oni muszą tam dowodzić. Uważam, że odzew jest bardzo duży, kilkanaście tysięcy chętnych do tego, żeby wesprzeć armię ukraińską. Ukraińcy mogą wykorzystać ten potencjał w sposób zorganizowany. Mogą przygotować tych ludzi do walki. Tym bardziej że tych żołnierzy nie trzeba specjalnie długo przygotowywać, bo oni są wyszkoleni. Trzeba ich zorganizować w pododdziały, trzeba dać im broń i trzeba im powiedzieć, co mają robić - powiedział w programie specjalnym WP gen. Waldemar Skrzypczak. Generał mówił również o tym, dlaczego desant na stolicę Ukrainy nie jest dobrym pomysłem ze strony Moskwy.