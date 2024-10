Szopa odnaleziony na Dominikanie. Wiadomo, o co poprosił władze

"Zarówno Interpol, jak i organy ścigania oraz organy ds. migracji były w stałym kontakcie z moim Mocodawcą, oraz z jego dominikańskim adwokatem. Paweł Szopa miał wylecieć do Polski dobrowolnie 30.10. Pomimo tego, w dniu wczorajszym został zatrzymany. Z informacji, jakie posiadam, wynika, że nastąpiło to najprawdopodobniej na wyraźne żądanie strony polskiej" - czytamy we wpisie. Lewandowski opublikował również dokument do Dyrektora Generalnego ds. migracyjnych Dominikany, w którym Szopa prosi o pomoc w pilnej repatriacji do Polski.