Szopa zatrzymany. Sikorski zabrał głos

" Służba konsularna udziela pomocy Prokuraturze Krajowej w sprowadzeniu podejrzanego na łono ojczyzny " - napisał szef MSZ na portalu X, odnosząc się do udostępnionej informacji o zatrzymaniu Szopy.

- Paweł Szopa został zatrzymany w Dominikanie przez miejscowe organy ścigania po namierzeniu go przez polską policję - przekazał Aleksander Pradun z KGP.

Jest potwierdzenie policji. Paweł Szopa, twórca Red is Bad, zatrzymany

Biznesmen Paweł Szopa, twórca marki Red is Bad, od 10 października był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wcześniej wystawiony został list gończy i europejski nakaz aresztowania.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r., a prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, co miało szkodzić interesowi publicznemu od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie.