Obiecywał pracę i zabierał paszporty. Trzy osoby zatrzymane ws. handlu ludźmi

Głównym podejrzanym jest obywatel Mołdawii. To on, zgodnie z ustaleniami śledczych, obiecywał różnym osobom transport do Polski i pomoc w znalezieniu pracy. Gdy cudzoziemcy przyjeżdżali do kraju, zabierał im dokumenty pod pretekstem realizacji formalności związanych z legalizacją pobytu na terytorium RP.