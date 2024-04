Szokujące wpisy Protasiewicza. PSL reaguje. Polityk odpowiada

Nie milknie sprawa kontrowersyjnych wpisów wicewojewody dolnośląskiego Jacka Protasiewicza. Zareagować musiało Polskie Stronnictwo Ludowe, które przekazało, że stanowczo odcina się od "niestosownych wpisów" wieloletniego polityka. Sam Protasiewicz przekazał, że nie należy do PSL. "Robię to, co robię na własny rachunek" - napisał.