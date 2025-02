Szokujące słowa Trumpa. "Niespecjalnie różnią się od czasu kampanii"

W ciągu ostatnich dni prezydent USA Donald Trump kilkukrotnie uderzył w prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Trump stwierdził, że Ukraina "ma miejsce od trzech lat przy stole negocjacyjnym", oraz że "można było zakończyć wojnę dużo wcześniej". Nazwał również Zełenskiego "dyktatorem, bez wyborów". - To jest dzisiaj raczej kwestia pewnej taktyki negocjacyjnej, tego wszystkiego - stwierdził programie "Tłit" WP wiceszef MON Cezary Tomczyk. Podkreślił, że "z naszego punktu widzenia bezpieczeństwo Polski jest tutaj absolutnym priorytetem". Dziennikarz zwrócił uwagę, że Trump "wybiela Rosję". - Wszyscy słyszeliśmy wypowiedzi Donalda Trumpa w kampanii wyborczej i przyzna pan, że one niespecjalnie różnią się od tego, o czym mówi dzisiaj - stwierdził Tomczyk. Zaznaczył, że "dzisiaj jesteśmy w sytuacji, kiedy sprawa międzynarodowego bezpieczeństwa się waży i w ciągu najbliższych tygodni będzie dochodziło do szeregu rozmów zarówno na poziomie europejskim, transatlantyckim, jak i takich, które obserwowaliśmy w Arabii Saudyjskiej". - Po prostu róbmy swoje w naszych rolach - podsumował.