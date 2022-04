Szokująca liczba. Rosjanie gwałcą ukraińskie dzieci i kobiety

Sprawcami żołnierze w wieku 20-25 lat

- To straszne przypadki. Psycholodzy mówią, że spotykali się z ofiarami przemocy, ale to, co robili rosyjscy żołnierze z naszymi kobietami, dziewczętami, dziećmi, starszymi osobami i mężczyznami, było po stokroć gorsze - zaznaczyła rzeczniczka praw człowieka Ukrainy.