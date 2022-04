Wstrząsający reportaż WP. "To Putin podjął decyzję"

Ukraińscy prokuratorzy dokumentują zbrodnie Rosjan, co opisali w poruszającym reportażu dziennikarze Wirtualnej Polski. - To Putin ogłosił "operację wojskową" w lutym. To on podjął decyzję w sprawie wojny w Ukrainie - powiedziała dr Anna Adamska-Gallant, adwokat, ekspert międzynarodowego prawa karnego, komentując relacje z Ukrainy.