Szojgu znalazł sposób na Prigożyna? "To mały, wkurzający kundel"

W podobnym tonie wypowiada się płk Matysiak. - To, co się dzieje obecnie, to wewnętrzna walka o wpływy, kasę i władzę. Gdyby Putin powiedział Szojgu "Rób, co chcesz", to Prigożyna już dawno by nie było. Siła wagnerowców na linii frontu nie jest aż tak duża, jak wszystkim się wydaje. Prigożyn jest po prostu głośny i agresywny. Po ich stronie jest brak zahamowań i jakichkolwiek reguł. To bandyterka. Z regularnymi działaniami armii nie mają nic wspólnego. To zbrodniarze – podkreśla były zastępca szefa SKW.