"Szlag trafia już na krzakach". Plantatorzy mówią, co stało się z borówkami

Zdaniem plantatorki problem nie dotyczy tylko borówki. Wskazuje, że optymalne temperatury latem dla upraw owoców to około 15 st. C nocą, a w ciągu dnia 25 st. C. - To była temperatura, która gwarantowała dobrą jakość owoców. A jeżeli na polu jest 40 stopni C., to żaden owoc jagodowy, który ma cienką skórkę i miąższ galaretowaty, tego nie wytrzyma, bo się ugotuje na krzewie i opadnie - uważa Hawajska.