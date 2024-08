Już nie tylko ogórki i pomidory. Na zarazy padają kolejne warzywa

- Zaraza ziemniaka to będzie kolejna plaga w tym roku. Po chorobach ogórków już widzę, że wykopki to będzie dramat. Straszny sezon, nie ma co zbierać w polu - mówi nam pan Janusz, rolnik spod Krosna. W jego ocenie ostatnie lata były łaskawe, a zarazy nie rozwijały się na taką skalę. Ten rok jest trudny, a jedynym rozwiązaniem, by chronić warzywa, jest chemia.