Szkoły po wakacjach. Wiceszef MEiN rozwinął słowa Przemysława Czarnka

Przemysław Czarnek zapowiedział, że w polskich szkołach po wakacjach nastąpią zmiany. Nie chodzi jednak wyłącznie o szeroko komentowaną podstawę programową, lecz także o samo ich funkcjonowanie w obliczu sytuacji epidemicznej. Wiceszef Ministerstwa Edukacji Dariusz Piontkowski w programie WP "Newsroom" odpowiadał na pytanie o gotowość szkół do wyzwania, jakim będzie kolejny rok szkolny. Prowadząca program Agnieszka Kopacz pytała o działania podjęte przez resort edukacji, by wspomóc w polskie szkoły. - Staraliśmy się wspomóc samorządy i także szkoły niepubliczne. W ostatnich kilku miesiącach przeznaczyliśmy na to ponad miliard złotych z różnych fragmentów budżetu państwa na wsparcie w wyposażeniu w sprzęt komputerowy służący do nauczania zdalnego – powiedział Piontkowski. - Nie można więc zarzucić polskiemu państwu, że na powstałą sytuację nie reaguje – dodał. Polityk mówił również o ewentualnym programie szczepień przeciwko COVID-19 w szkołach. - Na pewno będziemy wracali do sprawy szczepień. Dyrektorzy będą mieli prawo do tego, aby w porozumieniu z sanepidem, czy innymi jednostkami służby zdrowia organizować szczepienia dzieci i młodzieży w swoich placówkach edukacyjnych - powiedział. Zaznaczył, że szczepienia mogłyby rozpocząć się już we wrześniu.