Ukraińscy żołnierze w Polsce. Polacy zabrali głos ws. szkoleń

Na pytanie "Czy Polska powinna szkolić ukraińskich żołnierzy do walki z Rosją?", "zdecydowanie tak" odpowiedziało 18 proc., a "raczej tak" – 32 proc.

Badanie zostało zrealizowane przez pracownię Opinia24 na zlecenie Radia ZET metodą wywiadów telefonicznych (CATI) oraz internetowych (CAWI) na próbie 1000 Polaków w wieku 18 lat i więcej w dniach 23-29 stycznia br. Wyniki procentowe zaokrąglono do pełnych wartości.

W Lublinie działa jedyne centrum rekrutacyjne dla ochotników do Legionu Ukraińskiego. Do naboru zgłosiło się dotychczas ok. 1,5 tys. obywateli Ukrainy z całego świata. Kilkudziesięciu podpisało już umowy z armią i rozpoczęło szkolenie. Kolejne kontrakty zostaną podpisane jeszcze w lutym.